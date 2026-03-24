JEMA 2026 Atelier Claire-Marie STEINMETZ Felletin
JEMA 2026 Atelier Claire-Marie STEINMETZ Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Atelier Claire-Marie STEINMETZ
22 Grande Rue Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-10
Bijouterie joaillerie, verre filé
Vendredi 14h30 Samedi 10h Visite guidée de l’atelier et démonstration
Samedi
14h à 16h Atelier fabrication d’une bague en bronze, avec la technique de la fonte à cire perdue. 6 places sur réservation 115€
Dimanche
9h à 17h Atelier fonte et forge fabrication du lingot au bijou fini. 3 places sur réservation 160€ à partir de 14 ans. .
22 Grande Rue Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 90 61 55 contact@clairemariesteinmetz.fr
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English : JEMA 2026 Atelier Claire-Marie STEINMETZ
L’événement JEMA 2026 Atelier Claire-Marie STEINMETZ Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin