JEMA 2026 Atelier Les Fibres Felletin
JEMA 2026 Atelier Les Fibres Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Atelier Les Fibres
4 Rue des Ateliers Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Vannerie d’osier, couture, papier artisanal et gravure
Vendredi
14h à 18h Démonstrations vannerie d’osier, fabrication de papier artisanal, initiation, atelier libre de couture, démonstrations de broderie machine. .
4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 76 98 20
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English : JEMA 2026 Atelier Les Fibres
L’événement JEMA 2026 Atelier Les Fibres Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin