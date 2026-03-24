JEMA 2026 Atelier Les Fibres

4 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Vannerie d’osier, couture, papier artisanal et gravure

Vendredi

14h à 18h Démonstrations vannerie d’osier, fabrication de papier artisanal, initiation, atelier libre de couture, démonstrations de broderie machine. .

4 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 76 98 20

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English : JEMA 2026 Atelier Les Fibres

L’événement JEMA 2026 Atelier Les Fibres Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin