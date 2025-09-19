JEMA 2026 Atelier Les Michelines

2 Rue des Ateliers Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Association de sérigraphie et impression d’art, ateliers pédagogiques

Vendredi Samedi Dimanche

9h à 13h et 14h à 18h Démonstration et initiation en continu à la sérigraphie. Imprime et repars avec ton tee-shirt de récup !

Prix libre à l’atelier .

2 Rue des Ateliers Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 29 10 32 atelierlesmichelines@gmail.com

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English : JEMA 2026 Atelier Les Michelines

L’événement JEMA 2026 Atelier Les Michelines Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin