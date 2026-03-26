JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains Jonathan Lambert Céramique Nancy

JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains

Jonathan Lambert Céramique 112 rue Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Le temps d’un week-end, l’atelier de céramique vous invite à entrer dans l’univers de la terre façonnée.

La matière se prépare, se transforme, se tend sous les doigts, se couvre d’émail avant de renaître dans la chaleur du four. Aux côtés de plusieurs céramistes, découvrez des gestes patients, des outils simples et des pièces uniques marquées par la main qui les a créées.

Une invitation à ralentir, observer et célébrer la beauté du travail artisanal.Tout public

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Jonathan Lambert Céramique 112 rue Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

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English :

For a weekend, the ceramics workshop invites you to enter the world of shaped clay.

The material is prepared, transformed, stretched under the fingers, covered with glaze before being reborn in the heat of the kiln. Alongside several ceramists, discover patient gestures, simple tools and unique pieces marked by the hand that created them.

An invitation to slow down, observe and celebrate the beauty of craftsmanship.

L’événement JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY