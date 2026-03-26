JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains Jonathan Lambert Céramique Nancy
JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains Jonathan Lambert Céramique Nancy samedi 11 avril 2026.
JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains
Jonathan Lambert Céramique 112 rue Charles III Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Le temps d’un week-end, l’atelier de céramique vous invite à entrer dans l’univers de la terre façonnée.
La matière se prépare, se transforme, se tend sous les doigts, se couvre d’émail avant de renaître dans la chaleur du four. Aux côtés de plusieurs céramistes, découvrez des gestes patients, des outils simples et des pièces uniques marquées par la main qui les a créées.
Une invitation à ralentir, observer et célébrer la beauté du travail artisanal.Tout public
0 .
Jonathan Lambert Céramique 112 rue Charles III Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For a weekend, the ceramics workshop invites you to enter the world of shaped clay.
The material is prepared, transformed, stretched under the fingers, covered with glaze before being reborn in the heat of the kiln. Alongside several ceramists, discover patient gestures, simple tools and unique pieces marked by the hand that created them.
An invitation to slow down, observe and celebrate the beauty of craftsmanship.
L’événement JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes La Terre entre vos mains Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- Festival Livres d’Ailleurs Hôtel de Ville de Nancy Nancy 26 mars 2026
- Spectacle théâtral Sortie de résidence Vestiges Cie La Lucina Le Lem Nancy 26 mars 2026
- Concert Courage ? Nancy 26 mars 2026
- TAÏRO – TAIRO – L’AUTRE CANAL Nancy 27 mars 2026
- Salon du vin de Léon 4ème edition Au Rooftop de Lily Nancy 28 mars 2026