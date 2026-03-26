JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes Une flamme créative qui fête ses 20 ans

32 Place des Vosges Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Cette année, Théophile Caille fête les 20 ans de son premier chalumeau. Pour l’occasion, il vous invite à découvrir son atelier, ses créations et la technique du

verre à la flamme grâce à des démonstrations.

L’accès s’effectue en entrant sous le porche, puis en traversant la cours intérieureTout public

0 .

32 Place des Vosges Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 35 80 10

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English :

This year, Théophile Caille celebrates the 20th anniversary of his first blowtorch. For the occasion, he invites you to discover his workshop, his creations and the

with demonstrations.

Access is via the porch, then through the inner courtyard

L’événement JEMA 2026 Atelier Portes Ouvertes Une flamme créative qui fête ses 20 ans Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY