JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie

Rue des Arts Aubusson Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des JEMA, les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national

et la Cité internationale de la tapisserie vous invitent à participer à deux animations autour du tissage

14h30 16h00 Initiation au tissage

Tout public, sur réservation au 09 72 43 89 77

16h00 17h30 conférence Commande Royale du Danemark

Assistez à une table ronde autour de la présentation des tapisseries réalisées en collaboration avec le Danemark, le Mobilier national, la Cité internationale de la tapisserie, les ateliers et manufactures mobilisés. .

Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 43 89 77

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English : JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie

L’événement JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie Aubusson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Aubusson-Felletin