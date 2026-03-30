JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie Aubusson
JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie Aubusson samedi 11 avril 2026.
JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie
Rue des Arts Aubusson Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des JEMA, les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national
et la Cité internationale de la tapisserie vous invitent à participer à deux animations autour du tissage
14h30 16h00 Initiation au tissage
Tout public, sur réservation au 09 72 43 89 77
16h00 17h30 conférence Commande Royale du Danemark
Assistez à une table ronde autour de la présentation des tapisseries réalisées en collaboration avec le Danemark, le Mobilier national, la Cité internationale de la tapisserie, les ateliers et manufactures mobilisés. .
Rue des Arts Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 9 72 43 89 77
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie
L’événement JEMA 2026 Cité internationale de la Tapisserie Aubusson a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Aubusson-Felletin
À voir aussi à Aubusson (Creuse)
- Atelier Théâtre Un acteur, plusieurs personnages Théâtre jean Lurçat Aubusson 1 avril 2026
- Splendeurs et misères Théâtre jean Lurçat Aubusson 2 avril 2026
- Visites de la manufacture Robert FOUR AVRIL Aubusson 9 avril 2026
- Visites de la manufacture Robert FOUR AVRIL Aubusson 9 avril 2026
- SORTIE DE RÉSIDENCE Laboratoire(s) de la paresse Cie les Arts Dits Théâtre Jean Lurçat Aubusson 11 avril 2026