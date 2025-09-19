JEMA 2026 Creuse toi ta laine

11 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Laure Ségura

Samedi

10h à 11h et 14h à 16h Démonstration de feutrage de la laine avec une aiguille, création et assemblage de formes, réalisation de petits renards broches. .

11 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 05 27 65

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English : JEMA 2026 Creuse toi ta laine

L’événement JEMA 2026 Creuse toi ta laine Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin