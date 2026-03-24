JEMA 2026 Déambulation musicale

Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Déambulation musicale, Tradfuse

Gare de Felletin à 15h .

Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEMA 2026 Déambulation musicale

L’événement JEMA 2026 Déambulation musicale Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin