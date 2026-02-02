JEMA 2026

Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-07

Partout en France et en Europe, les Journées Européennes des Métiers d’Art® sont un événement unique au monde et gratuit en faveur d’une meilleure reconnaissance du secteur des métiers d’art. Des rencontres avec les professionnels au travers de portes ouvertes d’ateliers et d’établissements de formation, de manifestations, de rendez-vous d’exception, de démonstrations de savoir-faire, d’ateliers découverte, de conférences, visites, etc.

PROGRAMMATION DÉVOILÉE PROCHAINEMENT .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEMA 2026

L’événement JEMA 2026 Felletin a été mis à jour le 2026-01-30 par OT Aubusson-Felletin