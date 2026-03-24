JEMA 2026 Filature TERRADE

Rue de la Papeterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Entreprise du patrimoine vivant (EPV)

Teinturerie

Vendredi

15h30 L’association Felletin Patrimoine Environnement vous propose de découvrir la transformation de la laine à travers des visites commentées de cette entreprise (réservation obligatoire)

Plein tarif 6€

Tarif réduit 5€

12 17 ans 3€

gratuit -12 ans .

Rue de la Papeterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JEMA 2026 Filature TERRADE

L’événement JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin