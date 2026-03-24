JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin

JEMA 2026 Filature TERRADE Rue de la Papeterie Felletin 2026-04-10

JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin vendredi 10 avril 2026.

JEMA 2026 Filature TERRADE

Rue de la Papeterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10

Date(s) :
2026-04-10

Entreprise du patrimoine vivant (EPV)
Teinturerie

Vendredi
15h30 L’association Felletin Patrimoine Environnement vous propose de découvrir la transformation de la laine à travers des visites commentées de cette entreprise (réservation obligatoire)
Plein tarif 6€
Tarif réduit 5€
12 17 ans 3€
gratuit -12 ans   .

Rue de la Papeterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60 

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English : JEMA 2026 Filature TERRADE

L’événement JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin

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