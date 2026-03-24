JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin
JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Filature TERRADE
Rue de la Papeterie Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Entreprise du patrimoine vivant (EPV)
Teinturerie
Vendredi
15h30 L’association Felletin Patrimoine Environnement vous propose de découvrir la transformation de la laine à travers des visites commentées de cette entreprise (réservation obligatoire)
Plein tarif 6€
Tarif réduit 5€
12 17 ans 3€
gratuit -12 ans .
Rue de la Papeterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JEMA 2026 Filature TERRADE
L’événement JEMA 2026 Filature TERRADE Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin