JEMA 2026 Georges PRUDENT

12 Place Courtaud Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10

Lutherie

Vendredi

9h à 12h30 et 14h à 18h30 Démonstration et présentation d’instruments manufacturés par Georges PRUDENT

Samedi

10h à 12h et 14h à 18h30 Démonstration et présentation d’instruments manufacturés par Georges PRUDENT

Vendredi Samedi

10h à 12h et 14h à 17h Historique et fabrication de la vielle. .

12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 42 45

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English : JEMA 2026 Georges PRUDENT

L’événement JEMA 2026 Georges PRUDENT Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin