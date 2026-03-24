JEMA 2026 Georges PRUDENT Felletin
JEMA 2026 Georges PRUDENT Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Georges PRUDENT
12 Place Courtaud Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-10
Lutherie
Vendredi
9h à 12h30 et 14h à 18h30 Démonstration et présentation d’instruments manufacturés par Georges PRUDENT
Samedi
10h à 12h et 14h à 18h30 Démonstration et présentation d’instruments manufacturés par Georges PRUDENT
Vendredi Samedi
10h à 12h et 14h à 17h Historique et fabrication de la vielle. .
12 Place Courtaud Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 42 45
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English : JEMA 2026 Georges PRUDENT
L’événement JEMA 2026 Georges PRUDENT Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin