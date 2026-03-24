JEMA 2026 La petite maison rouge Felletin
JEMA 2026 La petite maison rouge Felletin samedi 11 avril 2026.
JEMA 2026 La petite maison rouge
Rue du Pont Roby Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-11
Date(s) :
2026-04-11
Hélio Polar Thing Ekosystem
Samedi
14h à 20h Installation sonore à découvrir tout au long d’une promenade entre le Pont Roby et la gare
Prix libre 3€ et gratuit -12 ans
Départ et billetterie Maison Roby .
Rue du Pont Roby Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 24 12 59 info@lapetitemaisonrouge.fr
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English : JEMA 2026 La petite maison rouge
L’événement JEMA 2026 La petite maison rouge Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin