JEMA 2026 La petite maison rouge

Rue du Pont Roby Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Hélio Polar Thing Ekosystem

Samedi

14h à 20h Installation sonore à découvrir tout au long d’une promenade entre le Pont Roby et la gare

Prix libre 3€ et gratuit -12 ans

Départ et billetterie Maison Roby .

Rue du Pont Roby Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 24 12 59 info@lapetitemaisonrouge.fr

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English : JEMA 2026 La petite maison rouge

L’événement JEMA 2026 La petite maison rouge Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin