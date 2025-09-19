JEMA 2026 L’épopée diamantaire

2 Rue de la Diamanterie Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 09:30:00

fin : 2026-04-12 12:30:00

Date(s) :

2026-04-10

Musée ouvrier

Vendredi Samedi Dimanche

9h30 à 12h30 et 14h à 17h Ancienne coopérative ouvrière diamantaire, ce bâtiment entièrement restauré propose une immersion scénographique dans l’histoire méconnue de la taille de diamants à Felletin.

Plein tarif 7€

Tarif réduit 6€

12-17 ans 5€

gratuit -12 ans. .

2 Rue de la Diamanterie Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 54 60

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English : JEMA 2026 L’épopée diamantaire

L’événement JEMA 2026 L’épopée diamantaire Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin