JEMA 2026 Portes ouvertes Cité du Faire Osez les Métiers d’Art ! Cité du Faire Jarville-la-Malgrange

JEMA 2026 Portes ouvertes Cité du Faire Osez les Métiers d’Art !

Cité du Faire 16 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

La Cité du Faire vous ouvre ses portes pour un weekend de rencontres et de découvertes.

Ateliers, démonstrations, visites, conférences une programmation riche et accessible à tous, adultes comme enfants, curieux comme passionnés.

Les artisans partagent leur quotidien, leurs gestes et leurs inspirations dans une ambiance conviviale.

De nombreux professionnels seront présents ébénistes, maroquiniers, bijoutiers, luthiers, céramistes, dentelliers, relieurs, vanniers, menuisiers, brodeurs, tapissiers…

Découvrez également les œuvres issues de l’étape régionale du concours des Ateliers d’Art de France, exposées pour la première fois à la Cité. Prolongez votre visite à La Benne Idée, recyclerie créative où matériaux et objets connaissent une seconde vie.

Certaines activités (ateliers et visites) nécessitent une réservation sur le site internet.Tout public

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Cité du Faire 16 Avenue de la Malgrange Jarville-la-Malgrange 54140 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 29 59 45 01 contact@lacitedufaire.fr

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English :

La Cité du Faire opens its doors to you for a weekend of encounters and discoveries.

Workshops, demonstrations, tours, lectures: a rich program accessible to all, adults and children alike, the curious and the passionate.

Craftspeople share their daily lives, gestures and inspirations in a convivial atmosphere.

A host of professionals will be on hand, including cabinetmakers, leatherworkers, jewelers, luthiers, ceramists, lacemakers, bookbinders, basketmakers, carpenters, embroiderers and upholsterers

Discover also works from the regional stage of the Ateliers d?Art de France competition, exhibited for the first time at the Cité. Extend your visit to La Benne Idée, a creative recycling center where materials and objects are given a second life.

Some activities (workshops and tours) require booking on the website.

L’événement JEMA 2026 Portes ouvertes Cité du Faire Osez les Métiers d’Art ! Jarville-la-Malgrange a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY