JEMA 2026 Quartier Rouge

Avenue de la Gare Felletin Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

Association de médiation et de production artistique

Vendredi

11h visite de Playtime (skatepark)

9h30 à 17h Arpentage (lecture collective) de Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre de William Morris .

Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 98 39 68 julie.olivier@quartierrouge.org

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English : JEMA 2026 Quartier Rouge

L’événement JEMA 2026 Quartier Rouge Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin