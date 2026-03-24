JEMA 2026 Quartier Rouge Felletin
JEMA 2026 Quartier Rouge Felletin vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Quartier Rouge
Avenue de la Gare Felletin Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10
fin : 2026-04-10
Date(s) :
2026-04-10
Association de médiation et de production artistique
Vendredi
11h visite de Playtime (skatepark)
9h30 à 17h Arpentage (lecture collective) de Comment nous vivons, comment nous pourrions vivre de William Morris .
Avenue de la Gare Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 98 39 68 julie.olivier@quartierrouge.org
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English : JEMA 2026 Quartier Rouge
L’événement JEMA 2026 Quartier Rouge Felletin a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Aubusson-Felletin