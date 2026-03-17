JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES

Paraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10

Paraza célèbre l’artisanat avec les Rencontres Artisanales du CLAP !

Pendant trois jours, le CLAP de Paraza met à l’honneur les métiers d’art et invite le public à découvrir des savoir-faire uniques. Parmi les artisans présents, Céline Alcoser, céramiste locale, animera plusieurs ateliers pour partager sa passion et son expertise.

Au programme ce vendredi 10 avril Montrer pour transmettre

14h 16h accueil des scolaires (deux classes de Paraza)

16h 18h ouverture au public découverte des matières premières et des gestes artisanaux (tournage en céramique tissage vannerie tapisserie d’ameublement dinanderie tirage plaque de gravure en taille-douce sculpture sur bois)

Un rendez-vous créatif et inspirant pour tous les amateurs d’artisanat.

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Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 32 14 80 paraza.clap@gmail.com

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English :

Paraza celebrates craftsmanship with CLAP?s Rencontres Artisanales!

For three days, Paraza?s CLAP will be showcasing craftsmanship and inviting the public to discover unique skills. Among the craftspeople present, local ceramist Céline Alcoser will be hosting several workshops to share her passion and expertise.

On the program this Friday, April 10: Show and tell

2pm 4pm welcome for schoolchildren (two classes from Paraza)

4pm 6pm open to the public: discovery of raw materials and craft skills (ceramic throwing basket weaving upholstery copperware intaglio printing woodcarving)

A creative and inspiring event for all craft enthusiasts.

L’événement JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES Paraza a été mis à jour le 2026-03-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois