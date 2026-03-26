JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES

Paraza Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Paraza célèbre l’artisanat avec les Rencontres Artisanales du CLAP !

Pendant trois jours, le CLAP de Paraza met à l’honneur les métiers d’art et invite le public à découvrir des savoir-faire uniques. Parmi les artisans présents, Céline Alcoser, céramiste locale, animera plusieurs ateliers pour partager sa passion et son expertise.

Au programme ce Samedi 11 avril Rencontres artisanales

14h 18h marché d’artisans médiation artisanale (présentation de notre travail, échanges)

18h 20h dégustation/vente de vin biologique et local Domaine des Maels / soirée d’inauguration

Un rendez-vous créatif et inspirant pour tous les amateurs d’artisanat.

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Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 32 14 80 paraza.clap@gmail.com

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English :

Paraza celebrates craftsmanship with CLAP?s Rencontres Artisanales!

For three days, Paraza?s CLAP will be showcasing craftsmanship and inviting the public to discover unique skills. Among the craftspeople present, local ceramist Céline Alcoser will be hosting several workshops to share her passion and expertise.

On the program this Saturday, April 11: Artisan Encounters

2pm 6pm: craft market craft mediation (presentation of our work, discussions)

6 8 pm: tasting/sale of Domaine des Maels organic and local wine / inauguration evening

A creative and inspiring rendez-vous for all craft enthusiasts.

L’événement JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES Paraza a été mis à jour le 2026-03-26 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois