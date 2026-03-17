JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES Paraza
JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES Paraza dimanche 12 avril 2026.
JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES
Paraza Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 14:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-12
Paraza célèbre l’artisanat avec les Rencontres Artisanales du CLAP !
Pendant trois jours, le CLAP de Paraza met à l’honneur les métiers d’art et invite le public à découvrir des savoir-faire uniques. Parmi les artisans présents, Céline Alcoser, céramiste locale, animera plusieurs ateliers pour partager sa passion et son expertise.
Au programme ce Dimanche 12 avril Rencontres artisanales
10h30 17h30 marché d’artisans médiation artisanale
11h 12h dégustation/vente de jus de grenade biologique et local Milgrana
Un rendez-vous créatif et inspirant pour tous les amateurs d’artisanat.
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Paraza 11200 Aude Occitanie +33 4 68 32 14 80 paraza.clap@gmail.com
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English :
Paraza celebrates craftsmanship with CLAP?s Rencontres Artisanales!
For three days, Paraza?s CLAP will be showcasing craftsmanship and inviting the public to discover unique skills. Among the craftspeople present, local ceramist Céline Alcoser will be hosting several workshops to share her passion and expertise.
On the program this Sunday, April 12: Artisan Encounters
10:30 a.m. 5:30 p.m.: craft market craft mediation
11am 12pm: tasting/sale of organic and local Milgrana pomegranate juice
A creative and inspiring rendez-vous for all craft lovers.
L’événement JEMA 2026 RENCONTRES ARTISANALES Paraza a été mis à jour le 2026-03-17 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Corbières-Minervois