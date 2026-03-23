JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy

JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage

Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Des artisans d’art inspirés par le monde végétal vous invitent à découvrir leurs savoir-faire uniques.

Des démonstrations se dérouleront tout au long de l’événement broderie au crochet de Lunéville, bijoux à planter, marqueterie de paille, poterie de grès, restauration de meubles, ébénisterie, abat-jour, gravure en taille-douce.

Seront présents

· Onirime Embroidery (brodeur au crochet de Lunéville)

· Modibulle Bijoux à planter (bijoutier fantaisie)

· Lanterne (marqueteur de paille)

· Satoyama (potier de grès)

· Hawk of Oak (restaurateur de meubles et bijoutier fantaisie)

· Pascal Pierre (ébéniste marqueteur)

· Atelier Graine de pavot (fabricant d’abat-jour)

· Jeanne Picq (graveur en taille-douce)Tout public

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Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47

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English :

Artisans inspired by the plant world invite you to discover their unique skills.

Demonstrations will take place throughout the event: Lunéville crochet embroidery, plant jewelry, straw marquetry, stoneware pottery, furniture restoration, cabinetmaking, lampshades and intaglio engraving.

We’ll be there:

– Onirime Embroidery (Lunéville-based crochet embroiderer)

– Modibulle Bijoux à planter (costume jeweller)

– Lanterne (straw marker)

– Satoyama (stoneware potter)

– Hawk of Oak (furniture restorer and costume jeweler)

– Pascal Pierre (cabinetmaker and marker)

– Atelier Graine de pavot (lampshade maker)

– Jeanne Picq (intaglio engraver)

L’événement JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY