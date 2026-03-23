JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy
JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy samedi 11 avril 2026.
JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 12:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Des artisans d’art inspirés par le monde végétal vous invitent à découvrir leurs savoir-faire uniques.
Des démonstrations se dérouleront tout au long de l’événement broderie au crochet de Lunéville, bijoux à planter, marqueterie de paille, poterie de grès, restauration de meubles, ébénisterie, abat-jour, gravure en taille-douce.
Seront présents
· Onirime Embroidery (brodeur au crochet de Lunéville)
· Modibulle Bijoux à planter (bijoutier fantaisie)
· Lanterne (marqueteur de paille)
· Satoyama (potier de grès)
· Hawk of Oak (restaurateur de meubles et bijoutier fantaisie)
· Pascal Pierre (ébéniste marqueteur)
· Atelier Graine de pavot (fabricant d’abat-jour)
· Jeanne Picq (graveur en taille-douce)Tout public
0 .
Jardin Botanique Jean-Marie Pelt 100 rue du jardin-botanique Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 41 47 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Artisans inspired by the plant world invite you to discover their unique skills.
Demonstrations will take place throughout the event: Lunéville crochet embroidery, plant jewelry, straw marquetry, stoneware pottery, furniture restoration, cabinetmaking, lampshades and intaglio engraving.
We’ll be there:
– Onirime Embroidery (Lunéville-based crochet embroiderer)
– Modibulle Bijoux à planter (costume jeweller)
– Lanterne (straw marker)
– Satoyama (stoneware potter)
– Hawk of Oak (furniture restorer and costume jeweler)
– Pascal Pierre (cabinetmaker and marker)
– Atelier Graine de pavot (lampshade maker)
– Jeanne Picq (intaglio engraver)
L’événement JEMA 2026 Rencontres Démonstrations Du végétal à l’ouvrage Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY
À voir aussi à Villers-lès-Nancy (Meurthe-et-Moselle)
- La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Visites et ateliers Fleurs d’oranger Week-end Événement Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 28 mars 2026
- JEMA 2026 Villers-lès-Nancy Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy 10 avril 2026
- La Bergamote de Nancy 30 ans IGP Exposition Mystérieuse Bergamote Jardin Botanique Jean-Marie Pelt Villers-lès-Nancy 5 juin 2026