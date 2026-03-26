JEMA 2026 Salon 7 savoir-faire d’exception L’Octroi Nancy Petite Halle Nancy

JEMA 2026 Salon 7 savoir-faire d’exception

L’Octroi Nancy Petite Halle 47 Boulevard d’Austrasie Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

La Petite Halle de l’Octroi accueille ses artisans d’art résidents et leurs invités pour un week-end placé sous le signe de la création et de la transmission.

PROGRAMME

Artiste muraliste, ébéniste, tapissier, céramiste, vannier… chacun ouvre les portes de son univers pour vous faire découvrir son savoir-faire unique à travers des œuvres originales et des démonstrations, célébrant ainsi le dynamisme collectif et territorial des métiers d’art.

Un espace de vente de leurs créations sera aussi disponible.Tout public

0 .

L’Octroi Nancy Petite Halle 47 Boulevard d’Austrasie Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 17 01 90

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Petite Halle de l?Octroi welcomes its resident craftsmen and their guests for a weekend dedicated to creation and transmission.

PROGRAM

Muralists, cabinet-makers, upholsterers, ceramists, basket-makers? each opens the doors of his or her world to let you discover his or her unique know-how through original works and demonstrations, celebrating the collective and territorial dynamism of the arts and crafts.

A sales area for their creations will also be available.

L’événement JEMA 2026 Salon 7 savoir-faire d’exception Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY