JEMA 2026 Villers-lès-Nancy Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy
JEMA 2026 Villers-lès-Nancy Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy vendredi 10 avril 2026.
JEMA 2026 Villers-lès-Nancy
Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2026-04-10 14:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10 2026-04-11
Au Château Madame de Graffigny, une douzaine de créateurs, de restaurateurs métiers d’art lorrains investissent les lieux pour partager leur savoir-faire à travers
des démonstrations et rencontres. Dans un cadre patrimonial remarquable, découvrez la richesse des métiers d’art et échangez avec des artisans passionnés.Tout public
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Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40
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English :
At Château Madame de Graffigny, a dozen designers and restorers from the Lorraine region are taking over the premises to share their expertise through
demonstrations and meetings. In a remarkable heritage setting, discover the richness of craftsmanship and exchange ideas with passionate artisans.
L’événement JEMA 2026 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY
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