JEMA 2026 Villers-lès-Nancy Rue Albert 1er Villers-lès-Nancy

JEMA 2026 Villers-lès-Nancy

Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Samedi 2026-04-10 14:00:00

fin : 2026-04-10 18:00:00

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Au Château Madame de Graffigny, une douzaine de créateurs, de restaurateurs métiers d’art lorrains investissent les lieux pour partager leur savoir-faire à travers

des démonstrations et rencontres. Dans un cadre patrimonial remarquable, découvrez la richesse des métiers d’art et échangez avec des artisans passionnés.Tout public

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Rue Albert 1er Château de Mme de Graffigny Villers-lès-Nancy 54600 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 92 32 40

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English :

At Château Madame de Graffigny, a dozen designers and restorers from the Lorraine region are taking over the premises to share their expertise through

demonstrations and meetings. In a remarkable heritage setting, discover the richness of craftsmanship and exchange ideas with passionate artisans.

L’événement JEMA 2026 Villers-lès-Nancy Villers-lès-Nancy a été mis à jour le 2026-03-23 par DESTINATION NANCY