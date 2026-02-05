JEMA à l’atelier de céramique Erstein

JEMA à l’atelier de céramique

18 rue Irmengarde Erstein Bas-Rhin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, poussez la porte de l’atelier et entrez dans l’univers fascinant de la terre et du feu.

Dans son atelier, Nathalie façonne l’argile avec passion et sensibilité. Chaque pièce naît d’un geste précis, patient, et raconte une histoire où la matière brute devient objet du quotidien ou pièce décorative unique. Bols, tasses, formes sculptées… tout est fait main, avec soin et authenticité.

Durant votre visite, vous découvrirez les différentes étapes de la création céramique le travail de la terre, le tournage, le séchage, l’émaillage et la cuisson. Nathalie partagera volontiers son savoir-faire, son parcours et les secrets de son métier, dans une ambiance conviviale et accessible à tous.

Que vous soyez curieux, amateur d’artisanat ou simplement en quête d’une belle découverte, cet atelier est une invitation à ralentir, observer et échanger avec une artisane passionnée.

Une rencontre inspirante à ne pas manquer à Erstein ! 0 .

18 rue Irmengarde Erstein 67150 Bas-Rhin Grand Est contact@nathalie-siat.com

