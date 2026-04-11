JEMA Artisans d’art en Puisaye-Forterre Musée et Ateliers Saint-Amand-en-Puisaye

Saint-Amand-en-Puisaye

JEMA Artisans d’art en Puisaye-Forterre

Musée et Ateliers 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, la Communauté de communes de Puisaye-Forterre organise l’événement Artisans d’art en Puisaye-Forterre au château de Saint-Amand-en-Puisaye.

Le temps d’un week-end, plusieurs artisans d’art du territoire présenteront leurs activités, leurs parcours et leurs productions au public, dans un lieu patrimonial emblématique de la commune.

Cet événement a pour objectif de valoriser la diversité des métiers d’art locaux, de favoriser la rencontre entre artisans, habitants et visiteurs, et de renforcer la visibilité de ces savoir-faire sur le territoire.

Dans le cadre de cette manifestation, le Musée du Grès de Saint-Amand-en-Puisaye sera accessible gratuitement durant tout le week-end, afin d’offrir au public une découverte complémentaire du patrimoine céramique et artisanal local.

Ouvert à tous les publics, cet événement s’inscrit dans une démarche de valorisation du patrimoine vivant, de transmission et de mise en réseau des acteurs des métiers d’art en Puisaye-Forterre. .

Musée et Ateliers 17 Grande Rue Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 52 04 09 67 rafaelmessiez@gmail.com

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English : JEMA Artisans d’art en Puisaye-Forterre

L’événement JEMA Artisans d’art en Puisaye-Forterre Saint-Amand-en-Puisaye a été mis à jour le 2026-04-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !