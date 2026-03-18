JEMA Atelier Métallerie d’art Atelier Métallerie d’art Jugon-les-Lacs Commune nouvelle

JEMA Atelier Métallerie d’art

Atelier Métallerie d’art 1 Rue des Forgerons Jugon-les-Lacs Commune nouvelle Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Pour les Journées Européennes des métiers d’art, mon atelier situé dans le bourg de Dolo, sur la commune de Jugon les Lacs sera ouvert au public.

Ce week-end sera l’occasion de venir découvrir ma forge et le métier de métallier, très varié, allant de la conception et la création des garde-corps, à la réparation des portails et à la fabrication des marquises avec des éléments en fer forgé. On me sollicite parfois pour des créations artistiques ou œuvres d’art comme par exemple le Héron pour la commune de Jugon les Lacs ou la sculpture portant la devise de Bréhand sur la commune du même nom.

Pour mes créations de décoration j’aime bien utiliser des métaux de récupération, en acier, inox, laiton… Venez découvrir mon univers, mes créations et mon métier autour d’un moment convivial, au cours duquel vous pourrez participer à quelques ateliers de création. .

Atelier Métallerie d’art 1 Rue des Forgerons Jugon-les-Lacs Commune nouvelle 22270 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 14 39 27 30

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English :

L’événement JEMA Atelier Métallerie d’art Jugon-les-Lacs Commune nouvelle a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor