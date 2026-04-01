JEMA: CERAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre

Montesquieu-Volvestre

JEMA: CERAMIQUE

SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Sandrine vous invite à découvrir son atelier et son exposition en raku et en grès.

Venez découvrir l’univers de la céramique .

SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 20 19 07 31

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English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Sandrine invites you to discover her workshop and her exhibition of raku and stoneware.

L’événement JEMA: CERAMIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE