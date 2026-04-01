JEMA: CERAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre
JEMA: CERAMIQUE SANDRINE SUERES Montesquieu-Volvestre samedi 11 avril 2026.
Montesquieu-Volvestre
JEMA: CERAMIQUE
SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Sandrine vous invite à découvrir son atelier et son exposition en raku et en grès.
Venez découvrir l’univers de la céramique .
SANDRINE SUERES 3 Rue de la Chutere Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 20 19 07 31
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English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Sandrine invites you to discover her workshop and her exhibition of raku and stoneware.
L’événement JEMA: CERAMIQUE Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE