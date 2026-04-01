JEMA: CERAMIQUE LA VIE SUR TERRE CERAMIQUES Peyssies

Peyssies

JEMA: CERAMIQUE

LA VIE SUR TERRE CERAMIQUES 3 Chemin de Baudéan Peyssies Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Agnès expose de la céramique, modèle en célébrant la Vie sur Terre et le lien qui nous unit.

Venez découvrir l’univers de la céramique .

LA VIE SUR TERRE CERAMIQUES 3 Chemin de Baudéan Peyssies 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 26 13 82 14

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English :

For the Journées Européennes des Métiers d’Art, Agnès exhibits ceramics, models and celebrates Life on Earth and the bond that unites us.

L’événement JEMA: CERAMIQUE Peyssies a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE