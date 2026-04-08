JEMA CHÂTEAU LAURENS, PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE PORTES OUVERTES Domaine de Belle-Isle Agde

Agde

JEMA CHÂTEAU LAURENS, PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE PORTES OUVERTES

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, participez aux portes ouvertes du Château Laurens exposition éphémère, spectacle musical et jeu de piste vous inviteront à découvrir le bois sous toutes ses facettes..

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, le festival Patrimoine & Savoir-faire revient du 7 au 12 avril pour une édition Autour du bois & de la musique , en partenariat avec le service Métiers d’Art de la CAHM.

Pour clôturer le festival, le château Laurens ouvre ses portes le samedi 11 avril et le dimanche 12 avril exposition éphémère, spectacle musical et jeu de piste vous inviteront à découvrir le bois sous toutes ses facettes, avec une programmation pour petits et grands.

Au rez-de-chaussée, prenez le temps de déambuler à votre rythme dans les espaces d’apparat (hors salon de musique et exposition Boléro, Ravel ), en compagnie de l’équipe de Médiateurs Arts & Patrimoine.

Au 1er étage, l’exposition éphémère Les métiers du bois vous offrent un panorama des métiers et réalisations d’exception tandis que la matériauthèque vous plongera dans les coulisses de la restauration du château Laurens.

Les portes-ouvertes seront ponctuées par le spectacle Louis XIV, un artiste au pouvoir , proposé par Joël Laplane, luthier d’art.

Pendant la durée des portes ouvertes, l’exposition événement Boléro, Ravel est accessible gratuitement sur réservation (billet dédié).

#PATRIMOINE

#CULTURE

#EXPOSITION .

Domaine de Belle-Isle Avenue Raymond Pitet Agde 34300 Hérault Occitanie

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English :

To mark the Journées Européennes des Métiers d?Art, take part in the Château Laurens open house: an ephemeral exhibition, musical show and treasure hunt invite you to discover wood in all its facets…

L’événement JEMA CHÂTEAU LAURENS, PATRIMOINE ET SAVOIR-FAIRE PORTES OUVERTES Agde a été mis à jour le 2026-04-01 par 34 ADT34