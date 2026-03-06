JEMA Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans d’Arts Mirmande

JEMA Circuit piétonnier à la rencontre des Artisans d’Arts

Village de Mirmande Mirmande Drôme

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-04-12

Partez à la rencontre des artisans d’art du village et de nos invités au grès d’un circuit piétonnier dans notre beau village de Mirmande. Les artisans auront le plaisir de vous rencontrer et de vous faire partager leur savoir-faire.

Village de Mirmande Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 75 20 07 jemamirmande@gmail.com

English :

Come and meet the local artisans and our guests on a pedestrian tour of our beautiful village of Mirmande. The artisans will be delighted to meet you and share their expertise.

