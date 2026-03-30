JEMA | Conférence et initiation avec Agathe SAUMET-ROCHE La Gabrielle Bergerac

JEMA | Conférence et initiation avec Agathe SAUMET-ROCHE

La Gabrielle 4 Rue Charles Gonthier Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-11 2026-04-12

Pour célébrer les Journées Européennes des Métiers d’Arts, Agathe SAUMET-ROCHE, peintre en décor du patrimooine, vous invite à échanger autour de l’art:

• Des conférences sur Quelques techniques de peintures et matériaux anciens , le mercredi 8, samedi 11 et dimanche 12 Avril, à 14h15 (durée 45 min).

• Des initiations de peinture à l’oeuf, le mercredi 8, samedi 11 et dimanche 12 Avril, de 9h00 à 11h30 et de 15h00 à 17h30.

Sur inscription, tarifs en fonction des ressources. .

La Gabrielle 4 Rue Charles Gonthier Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 37 97 78 lesartsasouhait@gmail.com

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English : JEMA | Conférence et initiation avec Agathe SAUMET-ROCHE

L’événement JEMA | Conférence et initiation avec Agathe SAUMET-ROCHE Bergerac a été mis à jour le 2026-03-28 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides