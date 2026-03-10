JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû Le village Saou

JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû

Le village La forêt des chapeaux Terre à peau Tournicoti Atelier Maa Nouons nous céramique Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Nous sommes 6 créatifs, artistes et artisans d’art, installés à Saoû.

Nous sommes 6 créatifs dotés d’imaginaires fertiles emprunts de poésie et de tendresse.

Nos ateliers proposent les créations de tourneur sur bois, bijoutier, céramistes, modiste.

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Le village La forêt des chapeaux Terre à peau Tournicoti Atelier Maa Nouons nous céramique Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 32 33 48 desirsdesarts@yahoo.fr

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English :

We are 6 creative artists and craftsmen based in Saoû.

We are 6 creative people with fertile imaginations full of poetry and tenderness.

Our workshops feature creations by woodturners, jewelers, ceramists and milliners.

L’événement JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû Saou a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme