JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû Le village Saou
JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû Le village Saou samedi 11 avril 2026.
JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû
Le village La forêt des chapeaux Terre à peau Tournicoti Atelier Maa Nouons nous céramique Saou Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
Nous sommes 6 créatifs, artistes et artisans d’art, installés à Saoû.
Nous sommes 6 créatifs dotés d’imaginaires fertiles emprunts de poésie et de tendresse.
Nos ateliers proposent les créations de tourneur sur bois, bijoutier, céramistes, modiste.
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Le village La forêt des chapeaux Terre à peau Tournicoti Atelier Maa Nouons nous céramique Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 32 33 48 desirsdesarts@yahoo.fr
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English :
We are 6 creative artists and craftsmen based in Saoû.
We are 6 creative people with fertile imaginations full of poetry and tenderness.
Our workshops feature creations by woodturners, jewelers, ceramists and milliners.
L’événement JEMA: De galets rouges en ateliers, soyez les bienvenus à Saoû Saou a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme