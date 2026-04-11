Parly

JEMA Découvrir l’univers de l’imprimerie artisanale d’art

Centre d’Art Graphique Parly Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-12 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Envie de remonter le temps et de plonger dans l’univers fascinant de l’imprimerie ? La Métairie Bruyère vous ouvre ses portes pour une visite inoubliable, pleine d’anecdotes et d’histoires originales ! Entre presses centenaires, atelier typographique unique en France et machines venues tout droit du XIX? siècle, ce lieu mythique est un véritable musée vivant dédié à l’histoire de l’image imprimée.

Saviez-vous que cette machine ancienne a imprimé des œuvres d’art restées dans l’histoire ? Ou que l’une de nos presses a vu passer les premiers projets artistiques de grands noms de l’histoire de l’art ? C’est l’occasion rêvée de découvrir ces trésors qui nous racontent la magie de l’encre et du papier.

Curieux, passionnés ou simplement amateurs d’aventures insolites, La Métairie Bruyère vous promet une immersion ludique et enrichissante dans un lieu où chaque recoin raconte une histoire ! Venez explorer, toucher, sentir et surtout, vous émerveiller ! .

Centre d’Art Graphique Parly 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 30 72 lametairieb@gmail.com

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English : JEMA Découvrir l’univers de l’imprimerie artisanale d’art

L’événement JEMA Découvrir l’univers de l’imprimerie artisanale d’art Parly a été mis à jour le 2026-04-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !