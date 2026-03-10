JEMA: Duo terre et laine Place des Cagnards Saou

JEMA: Duo terre et laine

Place des Cagnards Guillemette Marduel Saou Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Corinne vous proposera un petit atelier modelage à l’issue duquel vous pourrez repartir avec votre pièce.

Guillemette vous permettra de découvrir la technique du feutrage de laine pour confectionner soit une balle ou un savon entouré de laine feutrée.

.

Place des Cagnards Guillemette Marduel Saou 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 27 65 98 03 chapoh@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Corinne will offer you a small modeling workshop, after which you can leave with your own piece.

Guillemette will introduce you to the technique of felting wool to make either a ball or a soap surrounded by felted wool.

L’événement JEMA: Duo terre et laine Saou a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme