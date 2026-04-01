Journées européennes des métiers d’art Explorer la mosaïque contemporaine Joëlle Talpin Créations Mosaïques Loubieng

Journées européennes des métiers d’art Explorer la mosaïque contemporaine

Joëlle Talpin Créations Mosaïques 1060 Route d’Ozenx Loubieng Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 13:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

Joëlle Talpin ouvre les portes de son tout nouvel atelier de mosaïque contemporaine et de peinture intuitive pour une immersion au cœur du geste artisanal, artistique et créatif, de la matière et de l’humain, en résonance avec le thème Cœurs à l’ouvrage .

Exposition vente, démonstrations commentées pour observer les différentes étapes de création d’une mosaïque d’art, atelier participatif ouvert à tous proposé en continu sous forme de micro-expériences guidées pour contribuer quelques instants à la réalisation d’une œuvre collective. .

Joëlle Talpin Créations Mosaïques 1060 Route d’Ozenx Loubieng 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 14 37 41 joelle.talpin@gmail.com

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L’événement Journées européennes des métiers d’art Explorer la mosaïque contemporaine Loubieng a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Coeur de Béarn