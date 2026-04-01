JEMA: FREQUISTE IZABEL TE Saint-Christaud

Saint-Christaud

JEMA: FREQUISTE

IZABEL TE 236 Chemin de la Hajole Saint-Christaud Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Izabel, imagine pour vos murs une œuvre unique née du lieu et de votre sensibilité.

Venez découvrir l’univers de la fresque. .

IZABEL TE 236 Chemin de la Hajole Saint-Christaud 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 26 13 82 14

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Izabel, imagines a unique work for your walls, born of the place and your sensibility.

L’événement JEMA: FREQUISTE Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE