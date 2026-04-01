JEMA: FREQUISTE IZABEL TE Saint-Christaud
JEMA: FREQUISTE IZABEL TE Saint-Christaud samedi 11 avril 2026.
Saint-Christaud
JEMA: FREQUISTE
IZABEL TE 236 Chemin de la Hajole Saint-Christaud Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Izabel, imagine pour vos murs une œuvre unique née du lieu et de votre sensibilité.
Venez découvrir l’univers de la fresque. .
IZABEL TE 236 Chemin de la Hajole Saint-Christaud 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 26 13 82 14
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English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Izabel, imagines a unique work for your walls, born of the place and your sensibility.
L’événement JEMA: FREQUISTE Saint-Christaud a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE