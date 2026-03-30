JEMA | Initiation Monotype et encadrement

13 bis Rue des Fontaines Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-11

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Arts, Chloé LAMBERT, encadreuse d’art, propose des séances d’initiation au monotype et encadrement.

• Le vendredi 10 Avril à 14h00 pour les adultes.

• Le samedi 11 Avril à 10h00 pour les adultes.

Ces séances sont gratuites et accessible sur réservation.

Julie DUDRAGNE, artiste invitée pour l’occasion, proposera des visites et démontration tout au long du samedi, de 10h00 à 18h00.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter la CAB au 05 53 27 30 09 ou par mail à l’adresse suivante metiersdart@la-cab.fr. .

13 bis Rue des Fontaines Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 27 30 09 metiersdart@la-cab.fr

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English : JEMA | Initiation Monotype et encadrement

L’événement JEMA | Initiation Monotype et encadrement Bergerac a été mis à jour le 2026-03-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides