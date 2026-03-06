JEMA l’atelier de Florine Bolot tricot Florine Bolot Tricot Montoison

JEMA l’atelier de Florine Bolot tricot

Florine Bolot Tricot 28 rue du vieux village Montoison Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Styliste, modéliste et Designer textile de formation, elle travaille depuis 10 ans dans le domaine de la maille et de la laine. En 2025 elle lance sa marque et ouvre son atelier de tricot artisanal à Montoison dans la Drôme.

.

Florine Bolot Tricot 28 rue du vieux village Montoison 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 06 94 68 contact@florinebolot.com

English :

Trained as a stylist, pattern maker and textile designer, she has been working with knitwear and wool for 10 years. In 2025, she launched her own brand and opened her own knitting workshop in Montoison, Drôme.

