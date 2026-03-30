JEMA Les céramiques de Puy-Jean Les céramiques de Puy-Jean Moncoutant-sur-Sèvre

JEMA Les céramiques de Puy-Jean

Les céramiques de Puy-Jean 10 Puy Jean Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-11

Visite de l’ atelier de potiers Les céramiques de Puy-Jean. .

Les céramiques de Puy-Jean 10 Puy Jean Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 02 32 08 lesceramiquesdepuyjean@gmail.com

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English : JEMA Les céramiques de Puy-Jean

L’événement JEMA Les céramiques de Puy-Jean Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais