JEMA Les céramiques de Puy-Jean Les céramiques de Puy-Jean Moncoutant-sur-Sèvre
JEMA Les céramiques de Puy-Jean Les céramiques de Puy-Jean Moncoutant-sur-Sèvre samedi 11 avril 2026.
JEMA Les céramiques de Puy-Jean
Les céramiques de Puy-Jean 10 Puy Jean Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-11
Visite de l’ atelier de potiers Les céramiques de Puy-Jean. .
Les céramiques de Puy-Jean 10 Puy Jean Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 7 71 02 32 08 lesceramiquesdepuyjean@gmail.com
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English : JEMA Les céramiques de Puy-Jean
L’événement JEMA Les céramiques de Puy-Jean Moncoutant-sur-Sèvre a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Bocage Bressuirais