Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

JEMA: METAL La Hille Gensac-sur-Garonne

JEMA: METAL La Hille Gensac-sur-Garonne

JEMA: METAL La Hille Gensac-sur-Garonne samedi 11 avril 2026.

Lieu : La Hille

Adresse : FORGE DELAVIGNE

Ville : 31310 Gensac-sur-Garonne

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-11T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Gensac-sur-Garonne

JEMA: METAL

La Hille FORGE DELAVIGNE Gensac-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Baptiste vous invite à découvrir sa force et son atelier. Technique et savoir-faire pour réaliser un couteau.
Venez découvrir l’univers du métal   .

La Hille FORGE DELAVIGNE Gensac-sur-Garonne 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 89 58 60 44 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Baptiste invites you to discover his strength and his workshop. Technique and know-how for making a knife.

L’événement JEMA: METAL Gensac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE