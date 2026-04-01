JEMA: METAL La Hille Gensac-sur-Garonne

Gensac-sur-Garonne

JEMA: METAL

La Hille FORGE DELAVIGNE Gensac-sur-Garonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-11 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Baptiste vous invite à découvrir sa force et son atelier. Technique et savoir-faire pour réaliser un couteau.

Venez découvrir l’univers du métal .

La Hille FORGE DELAVIGNE Gensac-sur-Garonne 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 89 58 60 44

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English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Baptiste invites you to discover his strength and his workshop. Technique and know-how for making a knife.

L’événement JEMA: METAL Gensac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE