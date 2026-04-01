JEMA: METAL La Hille Gensac-sur-Garonne
JEMA: METAL La Hille Gensac-sur-Garonne samedi 11 avril 2026.
Gensac-sur-Garonne
JEMA: METAL
La Hille FORGE DELAVIGNE Gensac-sur-Garonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-11 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Baptiste vous invite à découvrir sa force et son atelier. Technique et savoir-faire pour réaliser un couteau.
Venez découvrir l’univers du métal .
La Hille FORGE DELAVIGNE Gensac-sur-Garonne 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 89 58 60 44
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English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Baptiste invites you to discover his strength and his workshop. Technique and know-how for making a knife.
L’événement JEMA: METAL Gensac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE