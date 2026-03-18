JEMA Ouverture boutique Artisans d’Art et Créateurs Dolo Lamballe-Armor

JEMA Ouverture boutique Artisans d’Art et Créateurs

Dolo 30 Rue du Val Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-07

La boutique Glaz met en avant le travail de 27 artisans et créateurs locaux. Ce collectif est assez éclectique, vous trouverez un tapissier créateur de sièges en tufting (Novatelier), une céramiste (SOGO), des vitraillistes (Verrev), un tourneur sur bois(JAO), une maroquinière(Sotimani), mais aussi du macramé, des bougies, des savons, des illustrations, des bijoux….

Attention, dimanche 12 avril ouvert de 10h à 17h. .

Dolo 30 Rue du Val Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 24 46 07

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English :

L’événement JEMA Ouverture boutique Artisans d’Art et Créateurs Lamballe-Armor a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Cap d’Erquy Lamballe-Armor