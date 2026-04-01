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JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION VANESSA TAVERNE Carbonne

JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION VANESSA TAVERNE Carbonne

JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION VANESSA TAVERNE Carbonne samedi 11 avril 2026.

Lieu : VANESSA TAVERNE

Adresse : 3 Route de Cazères

Ville : 31390 Carbonne

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Carbonne

JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION

VANESSA TAVERNE 3 Route de Cazères Carbonne Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Vanessa, une artiste pluridisciplinaire, explore et croise une multitude de domaine artistique.
Venez découvrir l’univers du papier, du graphisme et de l’impression.   .

VANESSA TAVERNE 3 Route de Cazères Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 31 52 58 67 

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English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Vanessa, a multidisciplinary artist, explores and intersects a multitude of artistic fields.

L’événement JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION Carbonne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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