JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION VANESSA TAVERNE Carbonne
JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION VANESSA TAVERNE Carbonne samedi 11 avril 2026.
Carbonne
JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION
VANESSA TAVERNE 3 Route de Cazères Carbonne Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Vanessa, une artiste pluridisciplinaire, explore et croise une multitude de domaine artistique.
Venez découvrir l’univers du papier, du graphisme et de l’impression. .
VANESSA TAVERNE 3 Route de Cazères Carbonne 31390 Haute-Garonne Occitanie +33 6 31 52 58 67
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English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Vanessa, a multidisciplinary artist, explores and intersects a multitude of artistic fields.
L’événement JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION Carbonne a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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