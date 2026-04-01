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JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION ARTPENTER Montesquieu-Volvestre

JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION ARTPENTER Montesquieu-Volvestre

JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION ARTPENTER Montesquieu-Volvestre samedi 11 avril 2026.

Lieu : ARTPENTER

Adresse : 14 Rue de la Casterette

Ville : 31310 Montesquieu-Volvestre

Département : Haute-Garonne

Début : 2026-04-11T10:00:00

Fin : 2026-04-12T18:00:00

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Montesquieu-Volvestre

JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION

ARTPENTER 14 Rue de la Casterette Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :
2026-04-11

À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Léa vous invite à explirer les différents papiers pour concevoir des objets poétiques à accueillir chez soi.
Venez découvrir l’univers du papier, du graphisme et de l’impression.   .

ARTPENTER 14 Rue de la Casterette Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 95 37 90 24 

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English :

On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Léa invites you to explore different types of paper to create poetic objects for your home.

L’événement JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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