JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION ARTPENTER Montesquieu-Volvestre
JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION ARTPENTER Montesquieu-Volvestre samedi 11 avril 2026.
Montesquieu-Volvestre
JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION
ARTPENTER 14 Rue de la Casterette Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 10:00:00
fin : 2026-04-12 18:00:00
Date(s) :
2026-04-11
À l’occasion des Journées Européennes des Métiers d’Art, Léa vous invite à explirer les différents papiers pour concevoir des objets poétiques à accueillir chez soi.
Venez découvrir l’univers du papier, du graphisme et de l’impression. .
ARTPENTER 14 Rue de la Casterette Montesquieu-Volvestre 31310 Haute-Garonne Occitanie +33 6 95 37 90 24
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
On the occasion of the Journées Européennes des Métiers d’Art, Léa invites you to explore different types of paper to create poetic objects for your home.
L’événement JEMA: PAPIER, GRAPHISME, IMPRESSION Montesquieu-Volvestre a été mis à jour le 2026-04-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE