JEMA

Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Cœurs à l’ouvrage dans la cité aux mille balcons

Plombières-les-Bains propose à ses visiteurs un parcours lui permettant de rencontrer les artisans dans leurs ateliers, d’assister à des démonstrations de savoir-faire et de participer à des ateliers de pratique ouvert au public.

En effet, la commune labellisée Petite ville de Caractère et engagée dans le programme de revitalisation Petites villes de Demain , a inscrit ,dans ses orientations stratégiques, le soutien et l’accueil des professionnels des métiers d’art.

Venez à la rencontre de ces beaux métiers et partagez des échanges avec les artisans qui se feront un plaisir de vous faire découvrir leur savoir-faire.Tout public

0 .

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 3 29 66 00 24 mairie@plombieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Hearts at work in the city of a thousand balconies

Plombières-les-Bains offers visitors the chance to meet craftspeople in their workshops, watch demonstrations of their skills and take part in hands-on workshops open to the public.

The town, which has been awarded the Petite ville de Caractère (Small Town of Character) label and is involved in the Petites villes de Demain (Small Towns of Tomorrow) revitalization program, has made it one of its strategic orientations to support and welcome arts and crafts professionals.

Come and meet these fine craftsmen, and share in the exchanges with them, who will be delighted to show you their know-how.

L’événement JEMA Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-05 par OT REMIREMONT