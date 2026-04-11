JEMA Portes Ouvertes Tapissier/Abatjouriste & Céramiste (Saint Privé) dans l’atelier/boutique de la Tapissière d’ameublement Saint-Privé

Saint-Privé

JEMA Portes Ouvertes Tapissier/Abatjouriste & Céramiste (Saint Privé)

dans l’atelier/boutique de la Tapissière d’ameublement 1550 La Maison Haute La Maison Haute Saint-Privé Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-11

À l’occasion de la 20è édition des Journées Européennes des Métiers d’Art, deux artisans d’art de Saint-Privé (89220) vous ouvrent leurs portes, à l’atelier d’art d’Anne-Laure Remeyse, tapissière d’ameublement. Cet événement est une invitation privilégiée à découvrir des métiers exercés avec passion, exigence et sens du détail, au cœur même des espaces de création.

Anne-Laure présentera son travail de création et de rénovation de sièges, où chaque pièce est pensée comme un dialogue entre confort, esthétique et respect des savoir-faire traditionnels. Du dégarnissage à la pose des tissus, elle partagera les gestes précis et patients qui redonnent vie aux fauteuils, chaises et canapés. Son univers se déploie également à travers la confection d’abat-jours sur mesure, coussins et rideaux, où matières, couleurs et finitions sont choisies avec soin pour créer des ambiances harmonieuses et durables.

L’atelier accueillera également Marion Chaix, céramiste, qui proposera des démonstrations de décor sur céramique. Elle fera découvrir son travail de création d’objets décorés en faïence, grès et porcelaine bijoux délicats, bols à laine pensés pour les amateurs de tricot, ainsi que des objets de cuisine alliant utilité et poésie. Son approche met en lumière la transformation de la terre par le geste, le décor et la cuisson, révélant des pièces uniques, façonnées avec sensibilité. .

dans l’atelier/boutique de la Tapissière d’ameublement 1550 La Maison Haute La Maison Haute Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 08 62 58 lesateliersmaisonhaute@gmail.com

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English : JEMA Portes Ouvertes Tapissier/Abatjouriste & Céramiste (Saint Privé)

L’événement JEMA Portes Ouvertes Tapissier/Abatjouriste & Céramiste (Saint Privé) Saint-Privé a été mis à jour le 2026-04-07 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !