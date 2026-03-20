JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES INITIATION AU TISSAGE Lodève

JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES INITIATION AU TISSAGE

Impasse des Liciers Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Des ateliers découvertes animés par les licières de la Manufacture.

Après avoir découvert l’atelier et observé des tapis en cours de fabrication, place à l’expérimentation ! À l’aide de métiers à tisser, initiez-vous aux gestes du tissage et à la technique du point noué, au passage de la laine entre les fils de chaîne et créez vos propres reproductions de motifs de tapis.

Des ateliers découvertes animés par les licières de la Manufacture.

Après avoir découvert l’atelier et observé des tapis en cours de fabrication, place à l’expérimentation ! À l’aide de métiers à tisser, initiez-vous aux gestes du tissage et à la technique du point noué, au passage de la laine entre les fils de chaîne et créez vos propres reproductions de motifs de tapis.

Ces ateliers d’initiation s’inscrivent dans la programmation de la première édition du Printemps des Manufactures , un événement national dédié aux métiers d’art porté par les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national, ancré au sein des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2026, qui met en lumière la richesse des savoir-faire des métiers d’art en permettant la rencontre des techniciens d’art et du public.

Programme complet du Printemps des Manufactures à Lodève

– Vendredi 10 avril Soirée table ronde La savonnerie aujourd’hui (sur réservation).

– Samedi 11 avril Journée portes ouvertes et ateliers d’initiation au tissage de savonnerie (sur réservation). .

Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English :

Discovery workshops led by the Manufacture?s licières.

After discovering the workshop and observing rugs being made, it’s time to experiment! Using weaving looms, learn about weaving gestures and the knotted stitch technique, how wool passes between warp threads, and create your own reproductions of carpet motifs.

L’événement JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES INITIATION AU TISSAGE Lodève a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC