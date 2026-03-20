JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES JOURNÉE PORTES OUVERTES Lodève

JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES JOURNÉE PORTES OUVERTES

Impasse des Liciers Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

La Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève se dévoile au cours d’une journée portes ouvertes, organisée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), pour la première édition du Printemps des Manufactures et avec la complicité de guides conférenciers, de liciers et de licières.

La Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève se dévoile au cours d’une journée portes ouvertes, organisée dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), pour la première édition du Printemps des Manufactures et avec la complicité de guides conférenciers, de liciers et de licières.

Lodève accueille depuis 1966 l’unique annexe de la Manufacture nationale de tapis de la Savonnerie . Dans cet atelier d’artisanat d’art se tissent des tapis d’exception destinés aux plus hauts lieux de la République. Les liciers et licières perpétuent une pratique de tissage vieille de plus de quatre siècles pour des créations classiques mais aussi contemporaines. Venez découvrir un espace où le temps se mesure en tombée de métier et où le travail de la main est virtuose !

Cette journée s’inscrit dans la programmation de la première édition du Printemps des Manufactures , un événement national dédié aux métiers d’art porté par les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national, ancré au sein des Journées Européennes des Métiers d’Art 2026, qui met en lumière la richesse des savoir-faire des métiers d’art en permettant la rencontre des techniciens d’art et du public.

Programme complet du Printemps des Manufactures à Lodève

– Vendredi 10 avril Soirée table ronde La savonnerie aujourd’hui (sur réservation).

– Samedi 11 avril Journée portes ouvertes et ateliers d’initiation au tissage de savonnerie (sur réservation). .

Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English :

The Manufacture nationale de la Savonnerie de Lodève unveils its secrets during an open day organized as part of the Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA), the first edition of Printemps des Manufactures, with the help of guides, liciers and licières.

L’événement JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES JOURNÉE PORTES OUVERTES Lodève a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC