JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES SOIRÉE TABLE RONDE Lodève

JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES SOIRÉE TABLE RONDE

Impasse des Liciers Lodève Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-10

Date(s) :

2026-04-10

La Savonnerie aujourd’hui Une table ronde réunissant liciers, formateurs et élèves du CAP Art textile, pour explorer l’histoire du tapis de Savonnerie. La manufacture de Lodève accueille une formation qui initie les élèves à la pratique de la savonnerie. Découvrez les apprentissages dispensés dans cette école et leur application au sein des manufactures Nationales-Sèvres et mobilier National.

La Savonnerie aujourd’hui

Quelle est l’histoire du tapis de Savonnerie en France et à Lodève, comment s’est créée l’école textile de Lodève et que signifient les arts textiles aujourd’hui ?

Depuis 2 ans, la manufacture de Lodève accueille une formation CAP Art textile qui initie les élèves à la pratique de la savonnerie. Au cours d’une table ronde réunissant formateur, liciers et élèves, nous découvrirons les apprentissages dispensés dans cette école et leur application dans des projets artistiques en cours ou à venir au sein des manufactures Nationales-Sèvres et mobilier National.

Cette table ronde s’inscrit dans la programmation de la première édition du Printemps des Manufactures , un événement national dédié aux métiers d’art porté par les Manufactures nationales Sèvres & Mobilier national, ancré au sein des Journées Européennes des Métiers d’Art (JEMA) 2026, qui met en lumière la richesse des savoir-faire des métiers d’art en permettant la rencontre des techniciens d’art et du public.

Programme complet du Printemps des Manufactures à Lodève

– Vendredi 10 avril Soirée table ronde La savonnerie aujourd’hui (sur réservation).

– Samedi 11 avril Journée portes ouvertes et ateliers d’initiation au tissage de savonnerie (sur réservation). .

Impasse des Liciers Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 44

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English :

La Savonnerie today: A round-table discussion bringing together liciers, instructors and CAP Art textile students, to explore the history of the Savonnerie carpet. The Manufacture de Lodève is home to a training program that introduces students to the practice of soapmaking. Find out more about the apprenticeships at this school and how they are applied at the Manufactures Nationales-Sèvres and mobilier National.

L’événement JEMA PRINTEMPS DES MANUFACTURES SOIRÉE TABLE RONDE Lodève a été mis à jour le 2026-03-18 par 34 OT LODEVOIS ET LARZAC