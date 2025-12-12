Jemima & Johnny Cholet

Jemima & Johnny

Rue Jean Vilar, 49300 Cholet

Début : 2026-02-11 10:00:00

fin : 2026-02-11 10:50:00

2026-02-11

En 1966, le film Jemima & Johnny du réalisateur sud-africain Lionel Ngakane, primé à la Mostra de Venise, suit les déambulations dans les rues de Londres de deux enfants Johnny et Jemima, dont la famille de cette dernière arrive tout juste des Caraïbes.

Stéphane Louvain, Arianna Monteverdi et François Ripoche revisitent ce documentaire fascinant qui nous plonge à hauteur d’enfant dans les rues noires et blanches du Londres d’après-guerre. Augmenté d’une introduction et d’une conclusion dessinées par l’illustrateur Guillaume Carreau et enveloppé de la musique entrainante du trio, ce ciné-concert d’une grande richesse visuelle et sonore s’adresse tout autant aux enfants qu’aux adultes.

Un bel hommage qui rappelle que personne ne naît raciste. .

Rue Jean Vilar, 49300 Cholet

