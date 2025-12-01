JEMONDE, l’expérience citoyenne Maison des Autres Modes Paris

JEMONDE, l’expérience citoyenne

Et si on prenait le temps de mieux se connaître ?

Maud Louvrier Clerc, artiste membre de l’UAMEP, vous invite le 16 décembre à 18h30 à la Maison des Autres Modes pour vivre l’expérience citoyenne JEMONDE.

JEMONDE est une recherche action citoyenne intégrée au programme Art Humanities & Society de l’UNESCO.

L’atelier se compose de 3 temps :

+ une inspiration poétique et polysensorielle,

+ une réflexion personnelle permettant l’écriture de votre portrait d’âme,

+ un partage collectif.

Durée : 1h30

Gratuit sur inscription ici https://my.weezevent.com/jemonde-lexperience-citoyenne-avec-maud-louvrier-clerc

L’artiste est rémunérée de manière solidaire par le Collectif UAMEP. Les participants peuvent, s’ils le souhaitent, ajouter une participation libre et en conscience sur place pour aussi soutenir l’artiste et le développement de sa recherche action.

PS: L’expérience vous intéresse mais vous n’êtes pas disponible le 16 décembre, envoyez un email à contact@maudlouvrierclerc.com pour être prévenu de la prochaine date.

Retrouvez la programmation de la Maison des Autres :

rencontres, ateliers, tables rondes, défilés, expositions, projections, actions citoyennes… Autant de moments pour penser, créer, réparer et agir ensemble autour de la mode circulaire, du réemploi et des savoir-faire durables.

Le mardi 16 décembre 2025

de 18h30 à 20h00

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison des Autres Modes 44, rue Saint Sabin 75011 Paris

https://uneautremode.fr/programmation/ contact@uneautremode.fr https://www.facebook.com/UAMEP/ https://www.facebook.com/UAMEP/