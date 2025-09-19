JEMP – Visites des œuvres du campus Villejean Université Rennes 2 – Campus de Villejean Rennes

JEMP – Visites des œuvres du campus Villejean Université Rennes 2 – Campus de Villejean Rennes vendredi 19 septembre 2025.

JEMP – Visites des œuvres du campus Villejean 19 – 21 septembre Université Rennes 2 – Campus de Villejean Ille-et-Vilaine

Programme des visites :

Vendredi 19 septembre : 13h à 13h45 (réservée à la communauté universitaire).

Samedi 20 septembre : 14h à 15h (tous publics).

Dimanche 21 septembre : 11h à 12h (tous publics).

Les œuvres du campus Villejean

Dans le cadre des Journées Européennes du Matrimoine et du Patrimoine

Créées en 1984 par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites, et d’ouvertures exceptionnelles.

Cette édition 2025 mettra à l’honneur le « Patrimoine architectural », invitant à poser un regard renouvelé sur les formes, les matériaux et les histoires qui façonnent nos lieux de vie.

À cette occasion, le service culturel et le master Médiation du Patrimoine, de l’Histoire et des Territoires (MPHT) ont conçu « Avez-vous déjà vu l’art à Rennes 2 ? », un circuit commenté des œuvres d’art visibles sur le campus Villejean.

Laissez-vous guider par l’étudiante Lisa Loizeau et l’étudiant Madeg Briand, qui assureront les temps de médiation.

Université Rennes 2 – Campus de Villejean Campus Villejean 35043 Rennes Rennes 35043 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne https://culture.service.univ-rennes2.fr/

Visites commentées des œuvres du campus Villejean par une étudiante et un étudiant du master Médiation du Patrimoine, de l’Histoire et des Territoires Visites art

Entre autres, Aurélie Godard, 2014 © Benoît Gaudin, Université Rennes 2