J’en ai assez d’être un jouet ! 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement

J’en ai assez d’être un jouet ! 13005 MARSEILLE Marseille 5e Arrondissement samedi 13 décembre 2025.

J’en ai assez d’être un jouet !

Samedi 13 décembre 2025 à partir de 11h et à partir de 14h30.

Dimanche 14 décembre 2025 à partir de 11h et à partir de 14h30. 13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Un spectacle tout en douceur pour les tout petits, de 3 à 6 ans. Une belle histoire qui nous raconte la neige, la forêt, les animaux…

Et la générosité d’un petit ours qui, un soir de Noël, renonce à sa liberté pour faire le bonheur d’un enfant.

Le conte traditionnel de l’ourson Michka revisité par deux lutins facétieux et pleins d’imagination, un voyage à mi-chemin entre théâtre et marionnettes, dont le décor se module au gré du récit. Un spectacle très frais et léger comme le premier flocon de neige de noël… .

13005 MARSEILLE 111 rue de l’Olivier Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A gentle show for the very young, aged 3 to 6. A lovely story about snow, forests and animals?

German :

Ein sanftes Schauspiel für die ganz Kleinen, von 3 bis 6 Jahren. Eine schöne Geschichte, die vom Schnee, dem Wald und den Tieren erzählt?

Italiano :

Uno spettacolo delicato per i più piccoli, dai 3 ai 6 anni. Una bella storia sulla neve, il bosco, gli animali?

Espanol :

Un espectáculo tierno para los más pequeños, de 3 a 6 años. Una bonita historia sobre la nieve, el bosque, los animales..

L’événement J’en ai assez d’être un jouet ! Marseille 5e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-30 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille